Глава Химок вручила сотрудникам УМВД ключи от квартир

Глава Химок Инна Федотова 10 ноября вручила сотрудникам Управления Министерства внутренних дел России по округу договоры найма и ключи от квартир. Вручение приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

Квартиры получили сотрудники, которые обеспечивают правопорядок и спокойствие жителей округа.

«Когда человек знает, что после сложного дежурства его ждут в уютном доме, многие трудности преодолеваются легче. Пусть в новых квартирах всегда царят тепло, достаток и семейное счастье», — отметила Инна Федотова.

Ранее глава округа поздравила сотрудников и ветеранов Управления Министерства внутренних дел с профессиональным праздником. Она передала поздравительный адрес начальнику управления, полковнику полиции Андрею Самсонову и отметила, что забота о тех, кто защищает город, остается одним из главных приоритетов.