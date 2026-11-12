Серпуховский музей получил 10 работ художницы Треогановой

Фонды Серпуховского историко-художественного музея пополнились коллекцией из 10 произведений советского и российского художника-живописца Маргариты Треогановой. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Среди переданных работ — автопортрет «Маргарита» в образе героини романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», картина «Детские игрушки», объединяющая элементы портрета, натюрморта и интерьера, а также «Праздничный натюрморт», в котором проявились экспрессивная манера художницы и ее колористический дар.

Треоганова родилась в Нижнем Тагиле, окончила Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. В творчестве она сочетает новаторство с классической школой, пишет маслом и часто использует смешанную технику.

Работы художницы хранятся в Музее современного искусства З. Церетели, музеях 15 городов России, галерее «Стройка» в Париже, музеях Сербии, Черногории и Японии, а также в частных собраниях.