Бесплатную вакцинацию от гриппа проведут в Одинцове 7 ноября

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт приедет к торговому центру «ОДИПАРК» в Одинцове. Сделать прививку можно будет 7 ноября с 12:00 до 16:00 без предварительной записи и посещения поликлиники.

С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Прививку смогут сделать все желающие при отсутствии противопоказаний.

Осенне-зимний период традиционно сопровождается ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Вакцинация — надежный способ защититься от опасного заболевания и его тяжелых осложнений. Своевременная прививка позволяет сформировать коллективный иммунитет и снизить нагрузку на стационарные медицинские учреждения.

Грипп — острая инфекция, которая может привести к вирусной пневмонии, поражению сердца, почек и нервной системы. В группе риска находятся дети, беременные женщины, люди старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями.