В Дмитровском округе прошел первый День семейного единства

В Дмитровском округе прошел праздник, который организаторы назвали Днем семейного единства. На мероприятии побывала съемочная группа 360.ru.

На площади собрались бабушки и дедушки, родители, дети и внуки. Их ждали концерт, конкурсы, благотворительная ярмарка и выставка рисунков.

«Единство народа начинается с единства семьи. Будет крепка семья — будет крепок и народ. Осенью проходит целая вереница прекрасных праздников, семейных, теплых — от Дня отца, Дня бабушки и дедушки до Дня матери. И мы решили объединить эти праздники и праздновать весь этот период — Дни семейного единства», — поделилась организатор Вера Егорова.

Что особенно понравилось участникам и планируют развивать проект в масштабах всей страны — в нашем сюжете.