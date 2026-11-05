Мингосуправления Подмосковья: 28 комплексных сервисов доступны на «Госуслугах»

На портале госуслуг Подмосковья для жителей и бизнеса доступны 28 комплексных онлайн-услуг под разные жизненные ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Жителям доступны сервисы, связанные с важными этапами жизни, в том числе «Рождение ребенка», «Многодетная семья» и «Скоро в школу». Предприниматели могут получить решения без бумажной волокиты по направлениям «Лесные отчеты», «Тарифное регулирование», «Землепользование» и другим.

С начала 2026 года самой востребованной комплексной услугой у жителей стала «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» — подано свыше 566 тысяч заявлений. Услугой «Многодетная семья» воспользовались более 38 тыс. раз, за справками Минсоцразвития Московской области обратились более 23 тысяч раз.

Среди бизнеса наиболее востребованы «Выдача разрешения на размещение объектов» — свыше 17 тысяч заявлений, «Предоставление земельных участков на торгах» — более 17 тысяч заявлений и «Комплексный сервис для бизнеса в рамках КНД» — более 16 тысяч заявлений.