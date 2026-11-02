Подмосковных предпринимателей пригласили оценить угрозы для устойчивости бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье проводит исследование, посвященное основным рискам ведения бизнеса в регионе. Представителей предпринимательского сообщества приглашают пройти анонимный опрос со 2 по 17 ноября включительно.

Участникам предлагают оценить, как за последние годы изменились угрозы для бизнеса, насколько ими можно управлять и какие факторы сильнее всего влияют на устойчивость компаний. Вопросы затрагивают экономические, финансовые, налоговые, правовые, кадровые, конкурентные, технологические и репутационные риски. Также предприниматели смогут рассказать о способах защиты своего дела.

Итоги исследования позволят определить наиболее уязвимые направления предпринимательской деятельности и сформировать общую картину рисков, с которыми сталкивается бизнес Подмосковья. Полученные данные планируют использовать при взаимодействии с органами власти, институтами развития и представителями финансового сектора.

Пройти опрос можно по ссылке: «Основные риски предпринимательской деятельности в Московской области».