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    В Подмосковье 90 специалистов завершили обучение по защите прав ребенка

    Сгенерировано с помощью ИИ (чат GPT)
    Фото: Сгенерировано с помощью ИИ (чат GPT)/Министерство социального развития Подмосковья

    Свыше 90 специалистов системы профилактики Московской области завершили обучение по программе «Защита прав ребенка: семейно-ориентированный подход и профилактика жестокого обращения». Курс организовал Центр инноваций социальной сферы региона (ГКУ МО «ЦИСС»), занятия проходили дистанционно с 10 августа по 27 сентября 2026 года на онлайн-платформе.

    В обучении приняли участие сотрудники семейных центров помощи семье и детям, а также специалисты окружных управлений социального развития Подмосковья. Программа объемом 62 академических часа охватила ключевые направления работы с семьями в трудной жизненной ситуации.

    Участники прошли комплексное обучение, включающее семейно-ориентированный подход, раннее выявление рисков жестокого обращения, технологию работы со случаем, профилактику жестокого обращения, правовые и этические аспекты деятельности специалистов по защите прав детей.

    «Наша программа дает специалистам не просто теорию, а работающий набор инструментов: от распознавания ранних признаков насилия до алгоритмов правового и практического вмешательства», — отметила заместитель директора ГКУ МО «ЦИСС» Анна Тихонова.

    Специалист участковой социальной службы ГКУСО МО «Семейный центр помощи семье и детям „Непоседы“» Анна Трушина рассказала, что больше всего ей запомнилась тема о пренебрежении нуждами ребенка. По ее словам, такие ситуации часто связаны не со злым умыслом, а с нехваткой у взрослых сил, знаний или ресурсов.

    Специалист службы сопровождения замещающих семей ГКУ СО МО «Семейный центр помощи семье и детям „Семья и дом“» Елена Богдан отметила, что теория — это фундамент для индивидуального маршрута помощи семье, а дистанционный формат делает обучение удобным.

    Курс реализуется в рамках стратегической программы «Дети в семье» уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и входит в систему ресурсного сопровождения службы «Дети в семье» в Московской области.

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