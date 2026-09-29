В Подмосковье 90 специалистов завершили обучение по защите прав ребенка

Свыше 90 специалистов системы профилактики Московской области завершили обучение по программе «Защита прав ребенка: семейно-ориентированный подход и профилактика жестокого обращения». Курс организовал Центр инноваций социальной сферы региона (ГКУ МО «ЦИСС»), занятия проходили дистанционно с 10 августа по 27 сентября 2026 года на онлайн-платформе.

В обучении приняли участие сотрудники семейных центров помощи семье и детям, а также специалисты окружных управлений социального развития Подмосковья. Программа объемом 62 академических часа охватила ключевые направления работы с семьями в трудной жизненной ситуации.

Участники прошли комплексное обучение, включающее семейно-ориентированный подход, раннее выявление рисков жестокого обращения, технологию работы со случаем, профилактику жестокого обращения, правовые и этические аспекты деятельности специалистов по защите прав детей.

«Наша программа дает специалистам не просто теорию, а работающий набор инструментов: от распознавания ранних признаков насилия до алгоритмов правового и практического вмешательства», — отметила заместитель директора ГКУ МО «ЦИСС» Анна Тихонова.

Специалист участковой социальной службы ГКУСО МО «Семейный центр помощи семье и детям „Непоседы“» Анна Трушина рассказала, что больше всего ей запомнилась тема о пренебрежении нуждами ребенка. По ее словам, такие ситуации часто связаны не со злым умыслом, а с нехваткой у взрослых сил, знаний или ресурсов.

Специалист службы сопровождения замещающих семей ГКУ СО МО «Семейный центр помощи семье и детям „Семья и дом“» Елена Богдан отметила, что теория — это фундамент для индивидуального маршрута помощи семье, а дистанционный формат делает обучение удобным.

Курс реализуется в рамках стратегической программы «Дети в семье» уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и входит в систему ресурсного сопровождения службы «Дети в семье» в Московской области.