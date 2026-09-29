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    Компания в Сергиевом Посаде подготовила 16 операторов-наладчиков станков

    Машиностроительный завод «Станкотех» в Коломне
    Фото: Машиностроительный завод «Станкотех» в Коломне/Медиасток.рф

    Организация «Новые технологии и материалы» (НТМ) в Сергиевом Посаде подготовила 16 специалистов по специальности «оператор-наладчик металлообрабатывающих станков» — они получили дипломы в июле 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на сообщение компании.

    Целевую подготовку кадров для своего производства компания ведет совместно с Сергиево-Посадским колледжем уже два года. Пилотный проект запустили в сентябре 2024 года, за это время НТМ подготовило несколько десятков специалистов по этой специальности.

    В этом году на базе колледжа помимо операторов металлообрабатывающих станков планируется открыть направление подготовки специалистов для производственных и исследовательских лабораторий.

    «Подобные инициативы промышленных предприятий становятся все более востребованными. Модель дуального обучения, при которой работодатель инвестирует в подготовку кадров со школьной скамьи, позволяет не только закрывать текущие вакансии, но и формировать кадровый резерв на годы вперед. Для Сергиево-Посадского округа, где промышленность остается системообразующей отраслью, такой подход имеет двойной эффект: предприятие получает подготовленных специалистов, а территория — рабочие места и понятную траекторию профессионального роста молодежи», — рассказал генеральный директор НТМ Александр Карпенко.

    Студенты изучают теорию в колледже и с первого дня обучения официально трудоустроены: получают заработную плату, стипендию, льготное питание и другие корпоративные меры поддержки. Наставники из числа опытных сотрудников предприятия помогают осваивать оборудование и адаптироваться к производственным процессам.

    Программу планируют расширять. Приоритет при поступлении отдается не только выпускникам девятых и 11-х классов, но также демобилизованным участникам СВО и всем, кто хочет сменить профессию.

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