Футбольное поле открыли в школе № 5 в Наро-Фоминске

В школе № 5 Наро-Фоминска 18 сентября торжественно открыли футбольное поле. Участникам спартакиады «Молодая звезда» вручили медали и грамоты за первое место.

Поле размером 60 на 40 метров соответствует всем стандартам. Непогода не помешала старшеклассникам собраться на площадке и дать старт школьному сезону на новом стадионе.

«Такое поле — мечта для многих учеников нашего округа. Я знаю, как важно иметь такую спортивную площадку рядом со школой. А ученики школы № 5 всегда среди лидеров всех спортивных событий округа», — сказала замглавы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

«Это классная площадка, где будет кипеть спортивная жизнь. Нам хочется работать, а детям — заниматься спортом», — отметил учитель физкультуры Андрей Прокопов

День завершился товарищеским матчем между сборными первой и пятой школ. В ближайшие годы рядом с футбольным полем появятся площадки для баскетбола и волейбола. Напомним, 1 сентября школа открылась после капитального ремонта.