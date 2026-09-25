Здание бывшего городского училища в Кашире взяли под госохрану

Для здания городского училища в Кашире, построенного в начале 1910-х годов, утвердили предмет охраны. Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.

Охранные требования распространяются на местоположение здания на улице Советской, его градостроительную роль, объемно-пространственную композицию двухэтажного здания с полукруглым эркером и ризалитом, кровлю, оформление и цвет фасадов, парадную лестницу, а также отдельные элементы интерьера — в частности, потолочный карниз и розетку на втором этаже.

Изначально второй этаж отвели под учебные классы, а первый — под жилье директора и преподавателей. Во время Первой мировой войны училище переоборудовали под госпиталь, а позднее здесь размещались партийные и культурные учреждения, затем городская администрация. В 1977 году в здании открылся краеведческий музей.

Архитектура постройки сочетает мотивы древнерусского зодчества, европейского Средневековья и раннего модерна. Среди характерных особенностей — Г-образный план, полукруглый выступ лестничной клетки с узкими окнами, разновеликие прямоугольные, квадратные и арочные проемы, кирпичный поребрик, ступенчатый карниз с декоративными элементами и оформленные филенками угловые лопатки.

Предмет охраны утвержден распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области от 14 сентября.