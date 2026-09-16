Лекцию по цифровым технологиям провели для школьников в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф городского округа Воскресенск учащиеся МОУ «СОШ им. Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова» приняли участие в познавательной программе «Цифровые горизонты». Мероприятие позволило школьникам познакомиться с современными цифровыми возможностями библиотеки и освоить новые технологии.

В ходе экспресс-тура ребята узнали о самых необычных библиотеках мира, а затем приняли участие в антистресс-играх на интерактивном полу. Подростки провели первые опыты в интерактивной химической VR-лаборатории, попрактиковались в динамичных 3D-играх и освоили специальный сканер для оцифровки книжных страниц, что позволяет продлить срок службы изданий.

В химическом зале школьники познакомились с уникальным проектом «Метод Докторова», посвященным истории родного края и людям, прославившим воскресенскую землю. Каждый участник оформил электронный читательский билет на портале «Библиотеки Подмосковья», который дает возможность бронировать книги и следить за новинками через приложение.

Также ребята узнали об акции «Книжный абонемент в виртуальность»: для получения сеанса в VR-очках в подарок необходимо прочитать три книги. Юные посетители библиотеки получили новые знания, яркие эмоции и открыли для себя «Цифровые горизонты».