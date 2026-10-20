Подмосковье получило федеральные земли под строительство дорог и объектов ЖКХ

По итогам третьего квартала 2026 года в собственность Подмосковья и муниципалитетов перешли десятки земельных участков и объектов недвижимости из федерального ведения. Часть имущества предназначена для строительства дорог и развития коммунальной инфраструктуры. Одновременно регион передал федеральным структурам участки и здания для размещения их объектов и обеспечения работы ведомств.

В областную собственность поступили 58 земельных участков общей площадью 48,51 гектара. Они необходимы для строительства и реконструкции нескольких дорожных объектов, в том числе участка Пятницкого шоссе между Митино и ЦКАД, улицы Угольной в Мытищах, подъезда к распределительному центру «Селятино» и дороги Калиново — Дракино в Серпуховском городском округе.

Еще один участок площадью один гектар предназначен для размещения инженерной инфраструктуры при строительстве дороги от нового направления Пятницкого шоссе до Сабурово на территориях Красногорска и Химок.

Регион также получил два газопровода в Можайске и Голицыне. В муниципальную собственность передали нежилое помещение в Зендикове и землю площадью 9,7 тысячи квадратных метров в селе Семеновском. Последний участок предназначен для обслуживания действующей и строительства новой котельной, что должно повысить надежность теплоснабжения.

Передача имущества проходила и в обратном направлении. Московская область передала федеральным ведомствам землю для размещения участков дорог М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия», помещение для работы регионального управления ФНС, а также недвижимость для нужд Управления Судебного департамента. Кроме того, федеральному учреждению предоставили в безвозмездное пользование семь объектов в Ленинском городском округе.