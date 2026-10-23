Глава Раменского округа посетил открытый урок в гимназии № 2

Руководитель муниципалитета Эдуард Малышев побеседовал с пятиклассниками о проекте «Киберурок». Новый предмет поможет школьникам умело ориентироваться в цифровой среде.

Встреча с учениками состоялась 22 октября. Раменская гимназия № 2 — единственная школа округа, вошедшая в пилотный проект «Киберурок». Глава муниципалитета оценил, как новая программа работает «вживую».

Программа «Киберурок» выстроена по возрастным блокам: младшие школьники научатся базовым правилам поведения в сети, а старшеклассники — проверке фактов, грамотному использованию ИИ для учебы и пониманию правовых норм в интернете. Учителя также прошли специальную подготовку: научились работать с нейросетями, формулировать запросы к ИИ, проверять полученные ответы и выявлять неточности.

«Мы хотим, чтобы наши дети не просто уверенно пользовались гаджетами, а умели ориентироваться в цифровой среде, защищали свои данные и распознавали угрозы. И старт именно в гимназии № 2 показал: у нас есть сильные педагогические команды, готовые брать в работу современные форматы», — сказал Эдуард Малышев.