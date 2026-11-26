В Московской области 335 человек передали принадлежащие им газопроводы в собственность региона. Об этом сообщило правительство Московской области.

Заявление можно подать через региональный портал госуслуг. Владельцу нужно авторизоваться, выбрать услугу «Передача имущества газового хозяйства в собственность Московской области», указать сведения о газопроводе и приложить документы о праве собственности. Часть персональных данных система заполняет автоматически. Если у объекта несколько владельцев, согласие на передачу должны предоставить все совладельцы с использованием электронной подписи.

После оформления сделки содержание газовых сетей переходит в ведение региона. Обслуживанием и контролем за состоянием газопроводов занимаются специалисты АО «Мособлгаз». Прежние владельцы освобождаются от расходов на содержание имущества, уплаты имущественного налога и необходимости самостоятельно организовывать проверки оборудования. Предприятиям передача позволяет снять часть административных обязанностей, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.

Газопровод должен иметь оформленные правоустанавливающие документы и не находиться под арестом или в залоге. До подписания акта приема-передачи ответственность за техническое состояние сети сохраняется за прежним собственником. Заявление можно подать без предварительного согласования с эксплуатирующей организацией.

Срок рассмотрения заявления — 30 рабочих дней.