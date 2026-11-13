Мосэнергосбыт сдал на переработку 1,6 тысячи килограммов макулатуры в рамках акции «V Единстве Zа Победу». Об этом сообщила компания.

Акцию проводят совместно с Общественной палатой Московской области при поддержке правительства Московской области. В ней участвовали подразделения Мосэнергосбыта, расположенные в городах Подмосковья.

«Рады внести свой вклад в переработку макулатуры для последующего возвращения ее в производственный цикл», — отметили в компании.

Мосэнергосбыт также участвует в корпоративной экологической акции «Каждое дерево на счету». С начала ее проведения благодаря переходу клиентов на электронные счета удалось спасти от вырубки 47 тысяч деревьев. Кроме того, компания на постоянной основе собирает в клиентских офисах пластиковые крышечки для отправки на переработку.

В компании заявили, что гарантирующий поставщик содействует цели национального проекта «Экологическое благополучие» — сохранить и восстановить окружающую среду.