20 ноября руководитель Серпуховской ассоциации ветеранов СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт взял новую высоту на XII Международном инклюзивном турнире «Кубок чемпионов» в Ханты-Мансийске. Он пожал 193 кг при собственном весе 87,4 кг, что стало личным соревновательным рекордом и первым местом в абсолютном зачете среди участников СВО.

20 ноября руководитель Серпуховской ассоциации ветеранов СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт взял новую высоту на XII Международном инклюзивном турнире «Кубок чемпионов» в Ханты-Мансийске. Он пожал 193 кг при собственном весе 87,4 кг. Этот результат стал личным соревновательным рекордом Игоря Старовойта и принес ему первое место в абсолютном зачете среди участников СВО.

На одном помосте выступили 27 атлетов из России, Армении, Казахстана и Узбекистана. Игорь Старовойт вошел в число участников турнира и показал результат, который позволил ему занять первое место в абсолютном зачете среди участников СВО. Его выступление стало частью международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов».

Для серпуховских ветеранов Игорь Старовойт является примером силы духа и целеустремленности. Он не только сам добивается высоких результатов, но и активно мотивирует товарищей к новым победам, к здоровому образу жизни и к полноценному восстановлению после испытаний. Благодаря его личному примеру, энергии и организаторской работе ряды Ассоциации ветеранов СВО постоянно растут. Все больше бойцов находят в ней поддержку, общение и стимул двигаться вперед.

«Кубок Мужества», который создал Игорь Старовойт, стал федеральным проектом. Турнир дал импульс развитию инклюзивных форматов по всей стране. «Новых побед, гордимся», — сказал глава муниципалитета Алексей Шимко.