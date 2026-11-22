Ветеран СВО из Серпухова победил на международном инклюзивном турнире
20 ноября руководитель Серпуховской ассоциации ветеранов СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт взял новую высоту на XII Международном инклюзивном турнире «Кубок чемпионов» в Ханты-Мансийске. Он пожал 193 кг при собственном весе 87,4 кг, что стало личным соревновательным рекордом и первым местом в абсолютном зачете среди участников СВО.
20 ноября руководитель Серпуховской ассоциации ветеранов СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт взял новую высоту на XII Международном инклюзивном турнире «Кубок чемпионов» в Ханты-Мансийске. Он пожал 193 кг при собственном весе 87,4 кг. Этот результат стал личным соревновательным рекордом Игоря Старовойта и принес ему первое место в абсолютном зачете среди участников СВО.
На одном помосте выступили 27 атлетов из России, Армении, Казахстана и Узбекистана. Игорь Старовойт вошел в число участников турнира и показал результат, который позволил ему занять первое место в абсолютном зачете среди участников СВО. Его выступление стало частью международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов».
Для серпуховских ветеранов Игорь Старовойт является примером силы духа и целеустремленности. Он не только сам добивается высоких результатов, но и активно мотивирует товарищей к новым победам, к здоровому образу жизни и к полноценному восстановлению после испытаний. Благодаря его личному примеру, энергии и организаторской работе ряды Ассоциации ветеранов СВО постоянно растут. Все больше бойцов находят в ней поддержку, общение и стимул двигаться вперед.
«Кубок Мужества», который создал Игорь Старовойт, стал федеральным проектом. Турнир дал импульс развитию инклюзивных форматов по всей стране. «Новых побед, гордимся», — сказал глава муниципалитета Алексей Шимко.