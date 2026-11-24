В Московской области идет снегопад, дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На региональных дорогах задействованы более 410 единиц специализированной техники и 980 дорожных рабочих. При необходимости на дороги оперативно выйдет дополнительное количество спецтехники.

Специалисты убирают снег, обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, очищают тротуары и остановочные павильоны.

В министерстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров. В условиях снегопада важно учитывать погодные условия и быть особенно осторожными при движении.