В Доме культуры села Ашитково городского округа Воскресенск 21 ноября прошел XVI Межрегиональный фестиваль-конкурс «Играй, гармонь любимая!». Праздник русской народной музыки собрал гармонистов, баянистов и вокалистов из Москвы, Тверской области и различных округов Подмосковья.

На сцене Дома культуры звучали как классические народные композиции, так и современные аранжировки известных мелодий. Завершилось мероприятие торжественным награждением лучших исполнителей.

Цель конкурса — популяризация и сохранение народного песенного искусства, инструментального творчества и певческой культуры, возрождение интереса к игре на баяне и гармони.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал значимость областных музыкальных фестивалей, рассматривая их как важный инструмент развития региона.