В микрорайоне Верхний Посад в Звенигороде реконструируют очистные сооружения, готовность объекта составляет 70%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстройкомплекса.

На объекте работают 55 человек и четыре единицы техники. Строители ведут монолитные работы по возведению здания цеха механического обезвоживания осадка.

Реконструкция идет без остановки приема стоков: действующий комплекс продолжает работать, пока рядом создают новые блоки очистки. После обновления мощность сооружений составит 12,5 тыс. кубометров сточных вод в сутки.

Проект предусматривает современное оборудование для биологической очистки, доочистки воды и обработки осадка. По данным пресс-службы, это позволит повысить надежность водоотведения.

Очистные сооружения Верхнего Посада обслуживают около 50 тыс. жителей Звенигорода и ближайших территорий, а также социальные объекты. Завершить работы планируется в 2027 году.