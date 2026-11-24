В Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения №2 средней школы №7 на улице Школьной. Строительная готовность объекта составляет 80%, об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств бюджета Московской области.

«На объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных систем, благоустройство прилегающей к детскому саду территории», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В здании общей площадью 921,3 квадратных метра обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Обновят все внутренние помещения, включая пищеблок.

Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования. Открытие обновленного детского сада ожидается в 2027 году.