В жилом комплексе «Большое Юрлово» в городском округе Химки продолжается строительство школы на 1100 учеников. Специалисты завершили монтаж наружных инженерных сетей и сейчас занимаются черновой отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Четырехэтажное здание площадью около 14 тысяч квадратных метров рассчитано на учебные занятия, творчество и спорт. В нем оборудуют специализированные кабинеты, мастерские, помещения для продленного дня, медицинский блок и кабинеты психолога и логопеда. Также предусмотрены актовый зал, два спортзала и двухуровневый библиотечный центр с медиатекой и пространствами для изучения иностранных языков.

Рядом со школой обустроят футбольное поле, беговые дорожки, полосу препятствий, площадки для прыжков и настольного тенниса. Для детей разных возрастов создадут отдельные игровые и спортивные зоны.

ЖК «Большое Юрлово» расположен неподалеку от Захарьинской поймы и Митинского лесопарка. Здесь уже построили четыре жилых корпуса, паркинг и детский сад на 350 мест. В дальнейшем в комплексе планируют открыть еще три детских сада, вторую школу на 1350 учеников и поликлинику.

Застройщиком выступает группа «Самолет».