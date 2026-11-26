Всероссийская конференция «Устойчивое управление: проекты, люди, исследования» пройдет 3 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

К участию приглашают проектных руководителей, представителей бизнеса и органов власти, экспертного и образовательного сообщества Подмосковья. Участие бесплатное, очное и онлайн. Регистрация открыта до 18:00 1 декабря 2026 года по ссылке. Деловая программа опубликована на сайте конференции.

В центре внимания — реализация национальных целей России, качество государственного и корпоративного проектного управления, эффективность крупных инвестиционных проектов, человеческий капитал и долгосрочные результаты управленческих решений.

В программе — выступления представителей ДОМ.РФ, «Трансмашхолдинга», РЖД, «Росхима», СИБУРа и государственных организаций, три тематические секции, мастер-класс, деловая игра, «Проектный диван» и 17 исследовательских докладов.

В завершение наградят победителей VII сезона Национального конкурса профессионального проектного управления «Формула устойчивых проектов».