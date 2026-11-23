В Московской области стали чаще обнаруживать онкологические заболевания на ранних стадиях. С начала 2026 года этот показатель достиг 63,1%, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном Минздраве.

Улучшить раннюю диагностику удалось благодаря развитию онкоскринингов, обновлению медицинского оборудования и повышению доступности обследований. В регионе также проводят профилактические мероприятия, включая дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи.

«Чем раньше выявлено онкологическое заболевание, тем больше возможностей для эффективного лечения и благоприятного прогноза для пациента. Поэтому одна из наших приоритетных задач — сделать диагностику максимально доступной для жителей Подмосковья. Для этого мы развиваем систему онкоскринингов, оснащаем медицинские организации современным оборудованием и регулярно проводим профилактические мероприятия, в том числе Дни открытых дверей в ЦАОПах», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

В Подмосковье женщины старше 40 лет, не проходившие маммографию последние два года, могут самостоятельно записаться на исследование. В 2026 году в регионе также запустили скрининг рака легких для курильщиков, а в программу репродуктивной диспансеризации включили анализ на онкогенные типы вируса папилломы человека.

Пройти диспансеризацию можно по предварительной записи через портал «Здоровье», чат-бот Денис в мессенджере «Макс» или по телефону 122.