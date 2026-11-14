Парковку у многоквартирного дома на улице Спортивной расширили в Дзержинском

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Дзержинском городского округа Люберцы завершили работы по расширению парковочного пространства у многоквартирного дома № 10 на улице Спортивной. Работы выполнили специалисты МБУ «Наш дом — Дзержинский».

В ходе работ бригада уложила асфальтобетонное покрытие на двух дополнительных участках общей площадью около 100 квадратных метров.

«Ранее демонтировали два небольших газона, выходивших на эту парковку и огороженных бордюрным камнем. Освободившиеся места подсыпали щебнем и заасфальтировали. Теперь у этого МКД появилось больше парковочных мест», — сообщили в МБУ «Наш дом — Дзержинский».

Работы выполнены по обращениям жителей, которые просили увеличить пространство для стоянки автомобилей. Обустройство дополнительных парковочных мест остается одним из самых востребованных запросов жителей многоквартирных домов.