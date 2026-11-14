Парковку у многоквартирного дома на улице Спортивной расширили в Дзержинском
В Дзержинском городского округа Люберцы завершили работы по расширению парковочного пространства у многоквартирного дома № 10 на улице Спортивной. Работы выполнили специалисты МБУ «Наш дом — Дзержинский».
В ходе работ бригада уложила асфальтобетонное покрытие на двух дополнительных участках общей площадью около 100 квадратных метров.
«Ранее демонтировали два небольших газона, выходивших на эту парковку и огороженных бордюрным камнем. Освободившиеся места подсыпали щебнем и заасфальтировали. Теперь у этого МКД появилось больше парковочных мест», — сообщили в МБУ «Наш дом — Дзержинский».
Работы выполнены по обращениям жителей, которые просили увеличить пространство для стоянки автомобилей. Обустройство дополнительных парковочных мест остается одним из самых востребованных запросов жителей многоквартирных домов.