В Химках к ликвидации последствий снегопада привлекли 122 дворника и 91 единицу спецтехники. Коммунальщики приступили к расчистке территории округа ранним утром, сообщили в администрации.

На улицах работают 22 трактора со щетками и отвалами, шесть пескоразбрасывателей, три мини-погрузчика и четыре экскаватора. Еще 56 единиц техники предоставили подрядные организации.

Коммунальные службы освобождают от снега проезжую часть, пешеходные маршруты, дворы и общественные пространства, а также проводят противогололедную обработку покрытий.