С начала года жителям Подмосковья выписали более 14 миллионов электронных рецептов на лекарства. Около 13 миллионов из них оформили на препараты, предоставляемые по льготе. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Рецепты в электронном формате пациенты получают на приеме у врача. При этом жители, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, могут продлить назначение дистанционно — во время телемедицинской консультации.

Как сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин, электронный рецепт нельзя потерять или повредить, а его копия всегда доступна в личном кабинете на региональном портале Госуслуг.

Записаться к врачу или на онлайн-консультацию можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «Макс», портал «Здоровье», по телефону 122 или в приложении «Добродел Здоровье».