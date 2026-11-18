Новый выпуск интеллектуального шоу «Квизтория» вышел на 360.ru. В этот раз в состязании встретились школьники из Химок и Ленинского округа

Юным участникам предстояло ответить на вопросы о городах воинской славы Московской области, планах немецкого командования в отношении Москвы и советском фильме, который произвел впечатление на президента США.

«Квизтория» — проект, в котором команды школьников соревнуются в знаниях истории страны и родного региона. В каждом выпуске юные участники отвечают на вопросы и борются за возможность пройти в следующий этап состязания. Прошлый эпизод был посвящен освоению космоса.