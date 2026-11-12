Новый подъезд к медцентру Рошаля в Красногорске достроят в 2027 году

В Красногорске началось формирование дорожного полотна нового подъезда к Детскому клиническому центру имени Л. М. Рошаля. Работы ведутся в рамках третьего этапа реконструкции улицы Народного Ополчения. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, готовность объекта достигла 24,5%.

Проект предусматривает строительство двухполосного участка длиной около 240 метров. Он соединит медцентр с улицей Дубравной, создав альтернативный маршрут для пациентов, сотрудников больницы и автомобилей экстренных служб.

«Специалисты начали отсыпку рабочего слоя насыпи автомобильной дороги. Параллельно продолжается закрытая прокладка дождевой канализации. Ее готовность составляет 85%. На площадке задействованы пять рабочих и две единицы техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Вдоль новой дороги оборудуют тротуар, установят светофор и уличное освещение. Ожидается, что дополнительный подъезд также уменьшит транспортную нагрузку на улицу Зенитчиков.

Открыть рабочее движение планируют в первом квартале 2027 года. Полностью завершить строительство по государственному контракту должны в ноябре того же года.