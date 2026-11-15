Катки с искусственным льдом откроют в Люберцах 1 декабря

В городском округе Люберцы приступили к монтажу катков с искусственным льдом. Ледовые площадки расположатся по трем адресам — в Наташинском парке и на улице Звуковая в Люберцах, а также на стадионе «Орбита» в Дзержинском.

Ледовые площадки с искусственным льдом общей площадью 4200 кв. метров в Люберцах заработают с 1 декабря. Ожидается, что сезон продлится до марта. На всех локациях будут доступны пункты проката и теплые раздевалки.

Также в округе планируют подготовить катки с естественным льдом на стадионах «Труд», «Электрон», «Урожай» и «Балятино».

«Прошлой зимой площадки с искусственным льдом посетили почти 90 тысяч человек. Самым популярным у жителей и гостей округа был каток в Наташинском парке — на нем активно провели время свыше 35 тысяч человек», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В зимний период на катках городского округа Люберцы планируется проведение различных спортивных мероприятий. В том числе продолжит работу проект «Люберецкая шайба», в рамках которого будут организованы регулярные мастер-классы по хоккею для всех желающих.