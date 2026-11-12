Подмосковные спасатели начали подкармливать птиц к зиме

В четверг, 12 ноября, работники 216-й, 217-й, 218-й и 285-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса» в честь экологического праздника Синичкин день начали помогать пернатым пережить зиму. Об этом сообщил заместитель начальника территориального управления № 9 Игорь Старцев.

Мероприятия организовали на базе пожарно-спасательных подразделений в городском округе Егорьевск. Спасатели устанавливают кормушки и обеспечивают птиц кормом. По словам Старцева, Синичкин день традиционно становится началом периода подкормки птиц.

«В зимний период, когда доступ к естественным источникам пищи ограничен, птицы нуждаются в дополнительной поддержке. С целью обеспечения их выживания в холодное время года работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют гражданам организовывать подкормку зимующих птиц», — заключил Игорь Старцев.

Огнеборцы предлагают населению изготавливать кормушки из доступных материалов, таких как дерево и фанера. Конструкция должна предусматривать наличие бортиков и крыши для предотвращения разбрасывания корма под воздействием ветра и его намокания.

Специалисты советуют использовать для подкормки различные виды корма, включая нежареные и несоленые семечки подсолнечника, небольшое количество проса, дробленые свежие или сушеные фрукты и ягоды, несоленое свиное сало, вареное мясо и овес. Спасатели подчеркивают, что важно осуществлять подкормку систематически, а не эпизодически, и продолжать ее до марта, вплоть до наступления весеннего потепления. Таким образом, систематическая помощь птицам в зимний период способствует сохранению биоразнообразия, поддержанию экологического баланса и заботе о природном наследии региона.