Глава Одинцова проверил ремонт детской школы искусств в Звенигороде

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход капитального ремонта в здании бывшей городской администрации Звенигорода, где после обновления откроется Детская школа искусств имени Танеева. Строительная готовность объекта составляет примерно 25%.

Рабочие уже завершили демонтаж кровли, перегородок, инженерных сетей и плит перекрытия. До конца декабря планируется закрыть тепловой контур здания, залить пол, возвести кирпичные перегородки, оштукатурить стены, а также установить окна и смонтировать систему отопления. Внутреннюю отделку и фасадные работы начнут уже с 2027 года.

После открытия в школе искусств будут работать учебные классы, художественная мастерская, залы хореографии и музыки, кабинет изобразительных искусств, оркестровая студия и зрительный зал. Первые воспитанники войдут в обновленное учреждение осенью 2027 года.