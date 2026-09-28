В Подмосковье выставили на торги 222 объекта
Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 222 объекта. Об этом сообщил комитет по конкурентной политике Московской области.
Из них 102 земельных участка сдаются в аренду, 94 участка выставлены на продажу, а также девять зданий с земельным участком на продажу, здание с участком в аренду, пять нежилых помещений на продажу, восемь нежилых помещений в аренду, объект под водопользование и два объекта под недропользование.
Участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частного дома. В городском округе Ступино на 20 лет сдается в аренду участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 10 соток в деревне Николо-Тители, начальная цена — 34 765,71 рубля в год. В Дмитровском муниципальном округе продается участок для индивидуального жилищного строительства площадью почти 12 соток в деревне Поздняково с начальной ценой 696 998,16 рубля.
Для бизнеса также есть большой выбор предложений. В Дмитровском округе сдается в аренду участок под коммерческую деятельность площадью 50 соток, а в Ступино продается здание с земельным участком под коммерческую деятельность.
Основной принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.
Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме, для участия потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.
Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья можно найти на странице ККП МО в мессенджере МАКС.