Художественный мастер-класс пройдет в Одинцове 17 октября

Участники создадут живописный натюрморт с помощью акриловых красок. Формат занятия предполагает свободную работу с цветом: посетители начнут с крупных контрастных пятен, из которых постепенно сформируют финальную композицию. Акрил позволяет наносить плотные мазки и экспериментировать с колористикой для достижения объемного и живого эффекта. Основой для рисунка станет тонированная бумага — такой фон делает выбранные оттенки более глубокими и насыщенными. Интенсив займет полтора часа.

Мастер-класс проведет художник, преподаватель рисунка и живописи Полина Павлюченкова. В своих занятиях она соединяет академическую базу с творческим подходом, помогая ученикам лучше замечать краски и игру света.

Мероприятие пройдет по адресу: город Звенигород, улица Московская, дом 31/2.