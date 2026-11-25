В индустриальных парках «Ключ» в Дмитрове, «Союз» в Жуковском и «Титан» в Ленинском 12 компаний приступили к строительству. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«На наших новых индустриальных площадках мы реализовали механизм упрощенной выдачи разрешений на строительство. Документ можно получить всего за пять дней. Этим инструментом уже пользуются резиденты наших площадок — всего разрешения получили 24 компании. Суммарно эти инвесторы планируют вложить в свои проекты порядка 74 миллиардов рублей. На сегодняшний день 12 компаний уже вышли на стройку», — сказала Зиновьева.

На площадках строят крупные форматы «лайт индастриал». Первые объекты начнут вводить с конца этого года.

В августе в регионе открыли первую очередь индустриального парка в формате «все включено» — «Титан» в Ленинском городском округе. До конца года также запустят первые очереди парков «Ключ» и «Союз». Еще два парка — «Вектор» в Сергиево-Посадском городском округе и «Импульс» в Раменском — начнут запускать в следующем году.

Запуск пяти новых индустриальных парков в Подмосковье, по данным источника, позволит привлечь 200 млрд рублей частных инвестиций и создать более 30 тысяч рабочих мест.