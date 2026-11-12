В Мытищах 14 ноября пройдет турнир ко Дню самбо

В спортивном комплексе «Строитель» в Мытищах 14 ноября проведут турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На татами выйдут порядка 500 спортсменов из 17 городских округов Московской области. Соревнования пройдут среди юношей в трех возрастных группах: 14–16 лет (2010–2012 г. р.), 12–14 лет (2012–2014 г. р.) и 11–12 лет (2014–2015 г. р.). Спортсмены будут состязаться в различных весовых категориях, от 31 кг до свыше 88 кг.

Всероссийский день самбо ежегодно отмечается 16 ноября. Именно в этот день в 1938 году самбо официально признали самостоятельным видом спорта. В Мытищах турнир в честь этого праздника проводится с 2015 года. Здесь когда-то начинали свой путь чемпион мира Эльмира Кахраманова и другие известные спортсмены.

Мероприятие направлено на популяризацию борьбы самбо среди молодежи, выявление сильнейших самбистов, пропаганду здорового образа жизни, а также развитие и укрепление дружественных связей спортсменов спортивных школ и клубов.

Помимо Мытищ, соревнования, приуроченные ко Всероссийскому дню самбо, также запланированы в Можайске, Королеве и Сергиевом Посаде. Мероприятие пройдет в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».