В микрорайоне ЦМИС Солнечногорска оборудуют пространство для переодевания и отдыха возле хоккейной коробки на улице Школьной между домами № 6 и № 8. Ход благоустройства 23 ноября проверил первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик.

По его словам, инициативу реализуют по наказам жителей при поддержке депутата Мособлдумы Александра Зарубина и партии «Единая Россия».

«Пожелания жителей — наш главный ориентир. Такая зона действительно важна для микрорайона: условия для занятий хоккеем и катания на льду станут более комфортными. Вскоре жители это почувствуют сами», — подчеркнул Кирилл Типографщик.

Проект подготовила компания «ЛемСтиль». На объекте уже сняли прежнее покрытие и подготовили основание для установки новой конструкции. Здесь возведут стены и крышу, разместят скамейки и крючки для вещей. Будущий облик пространства представили местным жителям на встрече. Закончить работы намерены до 10 декабря.

В ходе совместного обхода с жителями также обнаружили нарушения, среди которых ненадлежащая уборка полосы отвода автомобильной дороги и стихийная парковка большегрузного транспорта. Кирилл Типографщик сообщил, что эти вопросы решат в ближайшее время.