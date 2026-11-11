Урок безопасности на льду провели для школьников Солнечногорска

Сотрудники МЧС 10 ноября посетили школу № 4 в Солнечногорске, где провели профилактическое занятие, посвященное началу ледостава. Учащимся объяснили правила безопасного поведения вблизи водоемов и порядок действий в случае провала человека под лед.

Во время встречи ребятам продемонстрировали тематические видеоматериалы и предупредили об опасности выхода на непрочную ледяную поверхность. Государственный инспектор по маломерным судам Западного инспекторского отделения Владимир Плоский также обратился к родителям с рекомендацией регулярно обсуждать с детьми возможные риски, объяснять последствия игр на замерзших водоемах и их берегах, а также совместно определять безопасные маршруты для прогулок.

«В период ледостава особенно важно предупредить детей об опасности у водоемов и напомнить им правила безопасного поведения. Такие занятия помогают привлечь внимание школьников и родителей к рискам и предотвратить несчастные случаи», — отметил заместитель главы Солнечногорска Максим Барков.

Профилактическую работу в образовательных учреждениях муниципалитета ведут на регулярной основе. Дважды в год специалисты организуют масштабные тематические мероприятия, приуроченные к образованию ледяного покрова и его весеннему таянию.

Жителям напоминают, что выходить на лед запрещено, пока его толщина не достигнет 10 сантиметров. При этом детям младшего возраста нельзя находиться на замерзших водоемах без сопровождения взрослых. Опасность представляют и обрывистые берега, с которых можно оступиться и упасть на ледяную поверхность.

Специалисты также разъясняют порядок действий при попадании в холодную воду. В такой ситуации необходимо сохранять спокойствие, не совершать беспорядочных движений и не наваливаться всем весом на тонкую кромку. Следует немедленно позвать на помощь и широко развести руки, чтобы удержать голову над поверхностью. Затем нужно опереться локтями о край льда, забросить на поверхность ближайшую ногу, повернуть корпус, вытащить вторую и выкатиться из воды. Оказавшись наверху, следует без резких движений отползти от опасного участка.

После выхода на берег рекомендуется снять промокшую одежду, отжать ее и снова надеть, а затем как можно скорее добраться до теплого помещения. Если вы стали свидетелем происшествия на реке или озере, следует незамедлительно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112.