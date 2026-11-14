Менделеев, Блок и рыжие коты. В Подмосковье представили необычную карту региона
Менделеев, Блок и знаменитые рыжие коты Васи Ложкина оказались на одной карте Подмосковья. Необычное полотно, объединившее историю и традиции 56 округов региона, представили в Солнечногорске. Подробности узнал 360.ru.
Вместо дорог и привычных географических обозначений — старинные усадьбы, памятники архитектуры, народные промыслы и известные личности. Все это мастера изобразили с помощью иглы и ниток. Каждый фрагмент повторяет очертания отдельного муниципалитета и рассказывает о его особенностях.
Особое место на карте занял Солнечногорск. Над его фрагментом более полугода работала старший администратор культурно-досугового центра «Тимоново» Екатерина Минакова. На вышивке появились озеро Сенеж со знаменитым маяком, солнце, символизирующее название округа, а также образы людей, чьи судьбы связаны с этой местностью. Среди них — ученый Дмитрий Менделеев, поэт Александр Блок и художник Вася Ложкин, известный своими картинами с рыжими котами.
Каждый элемент вышивки несет какой-то наш культурный код и символ нашего округа. Конечно же, центральное место занимает озеро Сенеж. Это жемчужина всего нашего Подмосковья.
Галина Тюленева
директор КДЦ «Тимоново»
Всего над созданием карты, по данным администрации Солнечногорска, трудились более 150 мастеров и дизайнеров. Участникам предоставили шаблоны с точными границами муниципалитетов. На их основе художники разработали эскизы, а затем вышили отдельные части будущего полотна.
Свои истории в нитках рассказали не только представители Солнечногорска. Например, мастерицы из Шатуры изобразили леса Мещерского края, озера Святое и Муромское. Нашлось место и Шатурской ГРЭС, с которой тесно связана история города. Над шатурским фрагментом работали сотрудники Дома культуры имени А. А. Косякова Елена Шмакова, Наталья Комарова и Наталья Политова.
Проект реализован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. К октябрю отдельные фрагменты объединили в общую композицию. Готовую карту впервые представили на научно-практической конференции «Сила традиций: путь к единству» в культурно-просветительском центре «Дубровицы».
После презентации полотно отправилось в путешествие по Подмосковью. Первой остановкой стали Котельники, где с 30 октября по 10 ноября выставка проходила в Доме культуры «Белая дача». Теперь необычный арт-объект можно увидеть в Солнечногорске.
По словам главы округа Константина Михалькова, каждый элемент вышивки отражает культурный код территории, а само полотно позволяет взглянуть на Подмосковье как на мозаику традиций и историй.
Выставка «Вышитая карта Подмосковья» будет работать в культурно-досуговом центре «Тимоново» до 20 ноября.