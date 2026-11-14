14 ноября 2026 20:51 Менделеев, Блок и рыжие коты. В Подмосковье представили необычную карту региона Эксклюзив

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Менделеев, Блок и знаменитые рыжие коты Васи Ложкина оказались на одной карте Подмосковья. Необычное полотно, объединившее историю и традиции 56 округов региона, представили в Солнечногорске. Подробности узнал 360.ru.

Вместо дорог и привычных географических обозначений — старинные усадьбы, памятники архитектуры, народные промыслы и известные личности. Все это мастера изобразили с помощью иглы и ниток. Каждый фрагмент повторяет очертания отдельного муниципалитета и рассказывает о его особенностях. Особое место на карте занял Солнечногорск. Над его фрагментом более полугода работала старший администратор культурно-досугового центра «Тимоново» Екатерина Минакова. На вышивке появились озеро Сенеж со знаменитым маяком, солнце, символизирующее название округа, а также образы людей, чьи судьбы связаны с этой местностью. Среди них — ученый Дмитрий Менделеев, поэт Александр Блок и художник Вася Ложкин, известный своими картинами с рыжими котами.

Каждый элемент вышивки несет какой-то наш культурный код и символ нашего округа. Конечно же, центральное место занимает озеро Сенеж. Это жемчужина всего нашего Подмосковья. Галина Тюленева директор КДЦ «Тимоново»

Фото: 360.ru

Всего над созданием карты, по данным администрации Солнечногорска, трудились более 150 мастеров и дизайнеров. Участникам предоставили шаблоны с точными границами муниципалитетов. На их основе художники разработали эскизы, а затем вышили отдельные части будущего полотна.

Свои истории в нитках рассказали не только представители Солнечногорска. Например, мастерицы из Шатуры изобразили леса Мещерского края, озера Святое и Муромское. Нашлось место и Шатурской ГРЭС, с которой тесно связана история города. Над шатурским фрагментом работали сотрудники Дома культуры имени А. А. Косякова Елена Шмакова, Наталья Комарова и Наталья Политова. Проект реализован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. К октябрю отдельные фрагменты объединили в общую композицию. Готовую карту впервые представили на научно-практической конференции «Сила традиций: путь к единству» в культурно-просветительском центре «Дубровицы».

Фото: 360.ru

После презентации полотно отправилось в путешествие по Подмосковью. Первой остановкой стали Котельники, где с 30 октября по 10 ноября выставка проходила в Доме культуры «Белая дача». Теперь необычный арт-объект можно увидеть в Солнечногорске. По словам главы округа Константина Михалькова, каждый элемент вышивки отражает культурный код территории, а само полотно позволяет взглянуть на Подмосковье как на мозаику традиций и историй. Выставка «Вышитая карта Подмосковья» будет работать в культурно-досуговом центре «Тимоново» до 20 ноября.