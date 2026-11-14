Глава Домодедова проверила капремонт больницы

Капремонт хирургического отделения Домодедовской больницы идет полным ходом. Сейчас там проводятся внутренние работы, а также монтаж фасада.

С рабочим визитом на стройку приехала глава округа Евгения Хрусталева. На данный момент здание готово почти на 60 процентов. Каждый этап ремонта находится под контролем стройнадзора.

«Подводятся к каждой палате, к каждой кровати. На 90 процентов установлены радиаторы в палатах. Тепло пущено полностью», — отметил заместитель главного врача Домодедовской больницы Дмитрий Мальченко.

В рамках рабочей поездки Евгения Хрусталева и главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов встретились с участниками СВО. Им рассказали о возможности прохождения диспансеризации и профилактических обследований по «зеленому коридору».