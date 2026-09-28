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    Подмосковные пожарные провели рейды в 4 округах

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В городских округах Ступино, Серпухов, Кашира и муниципальном округе Серебряные Пруды 26 и 27 сентября прошли профилактические беседы о соблюдении мер пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».

    Занятия с жителями провели работники 207-й, 271-й, 280-й, 302-й и 330-й пожарно-спасательных частей. Первый заместитель начальника теруправления № 13 Александр Голяк сообщил, что чаще всего причиной пожаров становится человеческий фактор, поэтому огнеборцы регулярно проводят профилактические рейды.

    «В ходе рейдов работники противопожарно-спасательной службы подробно разъяснили жителям округов несложный алгоритм действий в случае обнаружения задымления в помещении. Они подсказали им, как в таких ситуациях необходимо действовать, не создавая паники и суеты», — заключил Александр Голяк.

    Специалисты посоветовали домовладельцам пользоваться только исправными электроприборами и периодически осматривать рубильники и автоматические выключатели, при необходимости проверять их работоспособность. В одну розетку не следует включать более двух мощных электроприборов, чтобы избежать возрастания нагрузки на электросеть.

    Кроме того, огнеборцы рекомендовали не оставлять без присмотра включенные бытовые электроприборы и не оставлять их на попечение детей. Жителям напомнили о номере 112 для вызова экстренных служб и раздали памятки с необходимой информацией.

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