Подмосковные пожарные провели рейды в 4 округах

В городских округах Ступино, Серпухов, Кашира и муниципальном округе Серебряные Пруды 26 и 27 сентября прошли профилактические беседы о соблюдении мер пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Занятия с жителями провели работники 207-й, 271-й, 280-й, 302-й и 330-й пожарно-спасательных частей. Первый заместитель начальника теруправления № 13 Александр Голяк сообщил, что чаще всего причиной пожаров становится человеческий фактор, поэтому огнеборцы регулярно проводят профилактические рейды.

«В ходе рейдов работники противопожарно-спасательной службы подробно разъяснили жителям округов несложный алгоритм действий в случае обнаружения задымления в помещении. Они подсказали им, как в таких ситуациях необходимо действовать, не создавая паники и суеты», — заключил Александр Голяк.

Специалисты посоветовали домовладельцам пользоваться только исправными электроприборами и периодически осматривать рубильники и автоматические выключатели, при необходимости проверять их работоспособность. В одну розетку не следует включать более двух мощных электроприборов, чтобы избежать возрастания нагрузки на электросеть.

Кроме того, огнеборцы рекомендовали не оставлять без присмотра включенные бытовые электроприборы и не оставлять их на попечение детей. Жителям напомнили о номере 112 для вызова экстренных служб и раздали памятки с необходимой информацией.