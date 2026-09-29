Турнир по армейскому рукопашному бою и кикбоксингу прошел в Луховицах

Турнир посвятили памяти Виктора Рыховского, мастера спорта международного класса, чемпиона России, Европы и мира по гиревому спорту, почетного жителя Луховиц, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса. Именно он более 40 лет назад основал военно‑спортивный клуб «Факел», который сейчас носит его имя. Виктор Рыховский не просто ставил рекорды — он учил ребят быть сильными, честными и упорными.

«В этом человеке объединялись все виды спорта: гиревой, русский жим, армейский рукопашный бой, потом кикбоксинг. Я всегда удивлялся, как он смог все эти дисциплины, все эти спортивные науки в себе воплотить и потом передать это все своим ученикам», — рассказал сын Рыховского Игорь.

Поединки на турнире выдались невероятно зрелищными: чистые приемы, молниеносные атаки, глухие защиты и стойкость, которую воспитывает рукопашный бой.

В упорной и честной борьбе спортсмены из Луховиц завоевали 26 медалей. Турнир памяти Виктора Рыховского станет традиционным.