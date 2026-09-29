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    Свыше 112 тысяч учащихся Подмосковья присоединились к программам ко Дню туризма

    Фото: Навигаторы Детства Московской области

    Более 112 тысяч обучающихся Московской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню туризма. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    В преддверии праздника советники директоров по воспитанию вместе со студентами профильных направлений учреждений СПО организовали для старшеклассников творческую лабораторию «Тур на 5 чувств». Ребята разработали концепции путешествий по родному краю, посвятив каждый день маршрута одному из пяти чувств.

    Студенты также попробовали себя в роли предпринимателей в деловой игре «Открой свое турагентство». Участники придумали концепцию собственного агентства, разработали туристические продукты, рассчитали стоимость путешествий и представили свои проекты «клиентам».

    Кроме того, обучающиеся под руководством наставников создали мультимедийные туристические маршруты в рамках проекта «Туристический код малой Родины». Готовыми маршрутами и итогами реализации своих проектов ребята поделились в социальных сетях, чтобы рассказать другим об интересных местах и особенностях своих регионов.

    Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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