Свыше 112 тысяч учащихся Подмосковья присоединились к программам ко Дню туризма

Более 112 тысяч обучающихся Московской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню туризма. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В преддверии праздника советники директоров по воспитанию вместе со студентами профильных направлений учреждений СПО организовали для старшеклассников творческую лабораторию «Тур на 5 чувств». Ребята разработали концепции путешествий по родному краю, посвятив каждый день маршрута одному из пяти чувств.

Студенты также попробовали себя в роли предпринимателей в деловой игре «Открой свое турагентство». Участники придумали концепцию собственного агентства, разработали туристические продукты, рассчитали стоимость путешествий и представили свои проекты «клиентам».

Кроме того, обучающиеся под руководством наставников создали мультимедийные туристические маршруты в рамках проекта «Туристический код малой Родины». Готовыми маршрутами и итогами реализации своих проектов ребята поделились в социальных сетях, чтобы рассказать другим об интересных местах и особенностях своих регионов.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.