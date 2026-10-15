Диана Алумянц получила вакантный мандат депутата Мособлдумы

На втором заседании Мособлдумы депутатские полномочия передали Диане Алумянц, представляющей партию «Единая Россия». Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов поздравил ее с началом работы и вручил удостоверяющий статус нагрудный знак.

Место в областном парламенте освободилось после того, как Александр Двойных, избранный по единому избирательному округу в состав думы восьмого созыва, получил полномочия сенатора — представителя регионального правительства в Совете Федерации. По закону в такой ситуации мандат передают следующему зарегистрированному кандидату из партийного списка. Поэтому дополнительные выборы проводить не потребовалось.

Предполагается, что Алумянц будет работать в Комитете по местному самоуправлению. Также за ней планируют закрепить Ленинский округ, Серпухов и Чехов.

В разные годы Алумянц занимала должности в региональном отделении движения «Молодая Гвардия Единой России», работала в Центре инвестиций и устойчивого развития городского округа Зарайск, а также входила в экспертный совет Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи. С 2022 по 2026 год была помощником депутата Госдумы Александра Толмачева. В 2023–2026 годах представляла Серпухов в местном совете депутатов.