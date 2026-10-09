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    Еще 50 школьников начнут заниматься в агротехнологических классах Подмосковья

    Фото: Фото: пресс-службы Минсельхозпрода МО

    Московская область развивает систему подготовки кадров для агропромышленного комплекса, начиная с ранней профориентации школьников. На 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026» министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин заключил ряд соглашений с представителями аграрного бизнеса и научно-образовательных организаций, сообщили в ведомстве.

    Министр подписал соглашение с директором тепличного комплекса «Луховицкие овощи», входящего в группу компаний «Рост», Алексеем Кремлевым. Основы генетики и селекции растений будут изучать 25 восьмиклассников.

    К реализации программы подключились РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и Луховицкий аграрно-промышленный техникум, а практическим партнером выступит компания «Луховицкие овощи».

    Еще один агрокласс аналогичной специализации откроют в школе № 3 деревни Ратчино городского округа Воскресенск. Соответствующий документ министр подписал с генеральным директором ТК «Подмосковье» Михаилом Веретенниковым.

    Фото: Фото: пресс-службы Минсельхозпрода МО

    Программа также рассчитана на 25 учеников восьмого класса. В подготовке школьников примут участие Тимирязевская академия и Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского, а профильным работодателем станет тепличный комплекс «Подмосковье».

    Кроме того, Виталий Мосин и ректор Университета Вернадского, член-корреспондент РАО, профессор Елена Певцова договорились о комплексном сотрудничестве в сфере аграрного образования. Вуз работает с 1930 года и сегодня обучает более 6,5 тысячи студентов, готовя специалистов для сельских территорий и малых городов.

    Университет входит в тройку лидеров по результатам независимой оценки качества образования, занимается исследованиями в области устойчивого развития территорий и обеспечивает научно-методическое сопровождение государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по поручению президента России.

    Фото: Фото: пресс-службы Минсельхозпрода МО

    В рамках встречи министр вручил коллективу университета благодарственное письмо регионального Минсельхозпрода. Награду присудили за участие в областных программах и подготовку квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса Подмосковья.

    В ведомстве отметили, что система «школа — колледж — аграрный вуз — предприятие» поможет готовить исследователей, селекционеров и инженеров с учетом потребностей местных предприятий, укрепляя кадровый потенциал и технологическую независимость регионального АПК.

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