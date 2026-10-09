Еще 50 школьников начнут заниматься в агротехнологических классах Подмосковья

Московская область развивает систему подготовки кадров для агропромышленного комплекса, начиная с ранней профориентации школьников. На 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026» министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин заключил ряд соглашений с представителями аграрного бизнеса и научно-образовательных организаций, сообщили в ведомстве.

Еще один агрокласс аналогичной специализации откроют в школе № 3 деревни Ратчино городского округа Воскресенск. Соответствующий документ министр подписал с генеральным директором ТК «Подмосковье» Михаилом Веретенниковым.

К реализации программы подключились РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и Луховицкий аграрно-промышленный техникум, а практическим партнером выступит компания «Луховицкие овощи».

Министр подписал соглашение с директором тепличного комплекса «Луховицкие овощи», входящего в группу компаний «Рост», Алексеем Кремлевым. Основы генетики и селекции растений будут изучать 25 восьмиклассников.

Программа также рассчитана на 25 учеников восьмого класса. В подготовке школьников примут участие Тимирязевская академия и Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского, а профильным работодателем станет тепличный комплекс «Подмосковье».

Кроме того, Виталий Мосин и ректор Университета Вернадского, член-корреспондент РАО, профессор Елена Певцова договорились о комплексном сотрудничестве в сфере аграрного образования. Вуз работает с 1930 года и сегодня обучает более 6,5 тысячи студентов, готовя специалистов для сельских территорий и малых городов.

Университет входит в тройку лидеров по результатам независимой оценки качества образования, занимается исследованиями в области устойчивого развития территорий и обеспечивает научно-методическое сопровождение государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по поручению президента России.