На поддержку аграриев Подмосковья в 2026 году выделили 5,4 млрд рублей

В Одинцове прошел межмуниципальный форум предпринимателей «Одинцово — 2026: от диалога к совместным решениям». Участники обсудили вопросы ведения бизнеса и доступные меры государственной поддержки, в том числе для предприятий агропромышленного комплекса. В мероприятии участвовал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский.

По словам представителя ведомства, в 2026 году на развитие агропромышленного комплекса региона предусмотрено 5,4 миллиарда рублей. Для сельхозпроизводителей действует 35 видов субсидий и грантов. Они охватывают разные направления — от животноводства и растениеводства до обновления производственных мощностей и запуска небольших аграрных предприятий.

Узнать об условиях получения финансовой помощи можно на региональном портале «Мой АПК». Там размещен единый календарь мер господдержки со сроками отбора заявок, требованиями к участникам и другими сведениями для сельхозпроизводителей.

Одной из частей форума стало пленарное заседание в формате открытого диалога. Предприниматели смогли напрямую обратиться к представителям органов власти с вопросами о субсидиях, грантах и земельных отношениях при реализации бизнес-проектов. Кроме того, на площадке организовали выставку продукции подмосковных производителей.