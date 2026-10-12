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    Росреестр Подмосковья проведет горячую линию о правилах передачи данных в ФНС

    Работа в офисе
    Фото: Работа в офисе/Медиасток.рф

    Управление Росреестра по Московской области 14 октября организует прямую телефонную линию для жителей региона. Мероприятие, как сообщили в ведомстве, будет посвящено механизму передачи данных об объектах недвижимости в Управление Федеральной налоговой службы.

    Специалисты отдела повышения качества данных ЕГРН проконсультируют всех желающих с 11:00 до 13:00 по номеру 8 (495) 223-45-41.

    Заявлены следующие темы:

    «В настоящее время процесс взаимодействия Росреестра и ФНС России полностью автоматизирован и переведен на федеральный уровень. Росреестр на постоянной основе обеспечивает направление данных в налоговые органы, и оперативно реагирует на обращения граждан и организаций, возникающие в связи с расхождением сведений в информационных ресурсах», — отметила Ирина Хвалова, начальник отдела повышения качества данных ЕГРН.

    Предварительно проверить сведения о правах и характеристиках объекта можно в Личном кабинете правообладателя или через сервис «Справочная информация по объектам недвижимости» на официальном сайте Росреестра.

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