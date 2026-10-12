Росреестр Подмосковья проведет горячую линию о правилах передачи данных в ФНС

Управление Росреестра по Московской области 14 октября организует прямую телефонную линию для жителей региона. Мероприятие, как сообщили в ведомстве, будет посвящено механизму передачи данных об объектах недвижимости в Управление Федеральной налоговой службы.

Специалисты отдела повышения качества данных ЕГРН проконсультируют всех желающих с 11:00 до 13:00 по номеру 8 (495) 223-45-41.

Заявлены следующие темы:

регламент и сроки передачи сведений о правах на недвижимость в налоговые органы;

состав передаваемых данных (о правообладателях, характеристиках объектов и кадастровой стоимости);

порядок действий при обнаружении расхождений между ЕГРН и налоговым уведомлением;

исправление ошибок в реестре, влияющих на расчет налога;

вопросы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«В настоящее время процесс взаимодействия Росреестра и ФНС России полностью автоматизирован и переведен на федеральный уровень. Росреестр на постоянной основе обеспечивает направление данных в налоговые органы, и оперативно реагирует на обращения граждан и организаций, возникающие в связи с расхождением сведений в информационных ресурсах», — отметила Ирина Хвалова, начальник отдела повышения качества данных ЕГРН.

Предварительно проверить сведения о правах и характеристиках объекта можно в Личном кабинете правообладателя или через сервис «Справочная информация по объектам недвижимости» на официальном сайте Росреестра.