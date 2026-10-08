Лекция о реставрации древних фресок пройдет в Звенигороде

В Звенигородском музее-заповеднике Одинцовского округа 17 октября состоится лекция о восстановлении памятников культурного наследия. Художник-реставратор Алексей Мельниченко поделится историями о спасении древних икон, фресок и иконостаса Саввино-Сторожевского монастыря.

Первая часть встречи будет посвящена Успенскому собору на Городке — одному из древнейших храмов Московского региона. Слушатели узнают, как специалисты восстанавливали его иконы и что произошло с фресками, связанными с эпохой Андрея Рублева. В 1937 году во время ремонта храма их предписали сбить, однако часть росписей уцелела.

Также реставратор расскажет об иконостасе Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря. Его создали в середине XVII века по указу царя Алексея Михайловича. Участники лекции узнают, как памятник древнерусской иконописи сохраняли в музейных фондах и как он вернулся в монастырь.

Начало лекции — в 13:00. Подробности опубликованы на сайте Звенигородского музея-заповедника.