Масштабную реконструкцию дорог начали с улицы Непобедимого в Коломне

Коломна готовится к 850-летнему юбилею. Большой праздник отметят в сентябре 2027 года. В преддверии знакового события в городе начали проводить активные работы по благоустройству.

Первый этап масштабных работ по реконструкции автомобильных дорог стартовала на улице Непобедимого — участок от улицы Октябрьской революции до улицы Красногвардейской перекрыли. В ближайшее время рабочие снимут асфальт с проезжей части, подготовят основание и уложат новое асфальтовое покрытие. Также здесь построят новые тротуары, а инженерные коммуникации переделают по по стандарту «Чистое небо» — освободят пространство от нависающих проводов. Кроме того, на этом участке появится новая автобусная площадка с павильоном.

«Дорожные работы не повлияют на движение общественного транспорта. Для родителей учеников школы „Надежда“ оборудуют временную парковочную зону со стороны улицы Непобедимого для высадки детей. А светофор, расположенный на перекрестке с улицей Октябрьской революции, в будущем демонтируют», — рассказал начальник отдела безопасности дорожного движения и транспорта администрации Коломны Владислав Сарычев.

Всего проект масштабной реконструкции, которую проведут в ближайший год, охватывает 15 автомобильных дорог в центральной и исторической части города.