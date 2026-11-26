В парках Подмосковья 27 и 29 ноября пройдут тематические мероприятия ко Дню матери. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Всего для жителей и гостей региона подготовили 160 мероприятий, в том числе творческие мастер-классы, семейные игры, конкурсы, тематические викторины и интерактивные программы.

27 ноября на 32 парковых территориях состоится мероприятие «Заботливые руки: День любви и тепла», которое объединит 58 активностей. В парке «Ривера» в Можайске пройдет спортивно-игровая программа «Пока мама на работе» с эстафетами «Варим маме суп», «Убираем квартиру» и «Собираем стирку», а завершит ее мастер-класс «Мамочке любимой», где дети сделают открытки в виде букетов из сердечек.

В Зарайском центральном парке культуры и отдыха программа начнется с акции-встречи «Минута нежности», где можно сфотографироваться со сказочным героем. Посетителей также ждут беседа «Разговор о важном» с показом видеоролика о семейных ценностях и викторина, а на мастер-классе «Подарок любимым» участники создадут сувениры в технике аппликации-паспарту.

В парке Мира в Коломне пройдет программа «Мамин день»: участники угадают известных мам из сказок, книг и кинофильмов, проверят интуицию и смекалку, а также примут участие в «Битве поколений», где мамам предстоит расшифровать молодежный сленг, а детям — угадать значения слов из детства их родителей. Завершится праздник интерактивной программой «Мелодии маминого сердца» и танцевальным флешмобом «Главная нота».

29 ноября на 50 парковых территориях пройдет мероприятие «Для милых мам», которое объединит 102 активности. В парке «Раздолье» в Одинцово гостей ждут анимационная программа «Вальс для милых мам», мастер-класс от визажиста, чаепитие, аквагрим «Моя мама самая красивая» и конкурс «Моя мама самая...». В парке «Елочки» в Домодедово состоится семейная игра «Теплые мамины ручки», в Городском парке Красногорска — мастер-класс по созданию открыток, программа «Какая мама хозяюшка?» и детская викторина «Что умеет моя мама?».

Мероприятия направлены на укрепление семейных ценностей и организацию совместного досуга детей и родителей. Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк». 0+.