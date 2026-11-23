19 ноября на льду сошлись две команды, объединенные проектом губернатора «Активное долголетие» — хоккеисты из Воскресенска и Орехово-Зуева. В начале мероприятия участников поприветствовали депутаты окружного совета Сергей Слепов и Геннадий Коротеев.

Матч прошел в дружеской атмосфере. Как и положено в товарищеской встрече, победили дружба, здоровый образ жизни и любовь к спорту. Мероприятия для долголетов успешно развиваются уже несколько лет.

Это не просто тренировки, а настоящая школа мужества и наглядный пример того, что хоккей — спорт для всех возрастов. Ветераны это доказывают своим участием в подобных встречах.

«Партийный проект „Единой России“ „Старшее поколение“ — это прежде всего про внимание и вовлеченность. Наши ветераны не просто выходят на лед — они показывают пример активной, полноценной жизни, заряжают энергией молодежь и доказывают, что возраст спорту не помеха. Такие матчи — лучшая мотивация для всех нас», — отметил депутат Геннадий Коротеев.

Проведение подобных встреч способствует популяризации здорового образа жизни среди старшего поколения и демонстрирует, что активный отдых доступен в любом возрасте.

Участники «Хоккейного долголетия» регулярно проводят товарищеские матчи с командами из других городов. Это помогает им не только совершенствовать навыки, но укрепляет командный дух.